Переписчи в течении 4 дней может переписать 40 листов,работа по 9 часов в день .В ско??ько дней он перепишет 60 листов,работая по 12 ч в день?
Математика
Переписчи в течении 4 дней может переписать 40 листов,работа по 9 часов в день .В ско??ько дней он перепишет 60 листов,работая по 12 ч в день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я жмжмжмжмжсжсщмщазыбв
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