Переписчи в течении 4 дней может переписать 40 листов,работа по 9 часов в день .В ско??ько дней он перепишет 60 листов,работая по 12 ч в день?

Математика

Переписчи в течении 4 дней может переписать 40 листов,работа по 9 часов в день .В ско??ько дней он перепишет 60 листов,работая по 12 ч в день?

Автор: Гость