Помогите срочно Придумайте сказку или рассказ о суффиксе щик,опираясь на его основные значемния и особенности употребления слов с этим суффиксом. Заранее спасибо
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Помогите срочно Придумайте сказку или рассказ о суффиксе щик,опираясь на его основные значемния и особенности употребления слов с этим суффиксом. Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ил-был суффикс ЩИК. И у него был лучший друг ЧИК. Они всегда спорили, кто дружит с какими буквами. Суффикс Чик дружил с буквами М,С,Р,Ж, и В. а Суффикс ЩИК был другом букв Ш, Н,З,Б. Но на самом деле они были не друзьями суффиксов. И вот однажды Суффиксы Щик и Чик нашли своих драгоценных и настоящих друзей. С тех пор Суффикс Чик присоединялся после букв Т,С,Д,З,Ж. а Суффикс Щик - дружил со всеми остальными. Вот такая история о том,как два суффикса нашли своих товарищей.
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