Выполните разложение на множители: x(в кв)y - y + 3х(в кв) - 3 (в кв) - в квадрате

Алгебра

Выполните разложение на множители: x(в кв)y - y + 3х(в кв) - 3 (в кв) - в квадрате

Автор: Гость