Выполните разложение на множители: x(в кв)y - y + 3х(в кв) - 3 (в кв) - в квадрате

Алгебра
Выполните разложение на множители: x(в кв)y - y + 3х(в кв) - 3 (в кв) - в квадрате
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У(х^2-1) + 3(х^2-1) = (у+3)*(х^2-1) х^2 - х в квадрате
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