Позначте граматичну основу в поданих реченнях. любов не має ні кінця , ні краю. сп??котний день спадає. Блукає погляд мій в країні мрії. чичте безхмарненеьо синіло в висоті.
Українська мова
Позначте граматичну основу в поданих реченнях. любов не має ні кінця , ні краю. сп??котний день спадає. Блукає погляд мій в країні мрії. чичте безхмарненеьо синіло в висоті.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В першому: підмет - любов, присудок - не має. В другому: підмет - день, присудок - спадає. В третьому: підмет: погляд, присудок - блукає. В четвертому: підмет - немає, присудок - синіло.
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