Задачу решите и уравнения

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Задача a) 1) 144:3=48(т)-моно перевести в 1 вагоне 2)240:48=5( вагонов) понадобится чтобы перевести 240 тонн 3)480:48=10(вагонов) понадобится чтобы перевести 280 тонн