Угол АОВ разделён лучем ОС на два угла. Вычислите градусную меру угла АОВ,если гр??дусная мера угла,сторонами которого являются биссектрисы углов АОС и СОВ,равна 60 градусов.
Геометрия
Угол АОВ разделён лучем ОС на два угла. Вычислите градусную меру угла АОВ,если гр??дусная мера угла,сторонами которого являются биссектрисы углов АОС и СОВ,равна 60 градусов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Биссектриса делит угол на попала значит 60*2=120
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