В 2 а классе 18 учеников. это на 2 ученика меньше,чем в 2 б классе.сколько учеников в 2б классе?

Математика

В 2 а классе 18 учеников. это на 2 ученика меньше,чем в 2 б классе.сколько учеников в 2б классе?

Автор: Гость