В 2 а классе 18 учеников. это на 2 ученика меньше,чем в 2 б классе.сколько учеников в 2б классе?
Математика
В 2 а классе 18 учеников. это на 2 ученика меньше,чем в 2 б классе.сколько учеников в 2б классе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Класс "А"- 18 учеников. Класс "Б"- 18+2 учеников. 18+2=20 (уч.) Ответ: Во втором классе "Б" 20 учеников.
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