Перевод текста the little red hen 3 часть английский 3 класс

Гость: Гость:

- Я не хочу помогать тебе делать хлеб. - сказал кот Рэм. Я хочу прыгать. - Я не хочу помогать тебе делать хлеб. - сказал пес Таг. Я хочу бегать. - Я не хочу помогать тебе делать хлеб. - сказала утка Чак. Я хочу плавать - Какая жалость! - сказала курица Джен. Вы поможете мне сделать хлеб? - сказала Джен 3м маленьким цыплятам. - Конечно, мы поможем - они говорят. С удовольствием! Сейчас у курицы Джен есть хлеб. - Вы хотите поесть хлеб? - спрашивает курицы Джен у своих друзей - Да, я хочу. - говорит кот Рэм. Я голодный - Конечно, я хочу - говорит пес Таг. Я очень, очень голодный - Да, я хочу. - говорит утка Чак. Я тоже голодный - Но теперь я не хочу давать вам хлеб - говорит курицы Джен коту Рэму, псу Тагу утке Чаку - Я хочу дать хлеб моим маленьким цыплятам. Они очень, очень хорошие. Они всегда помогают мне.