Перевод текста the little red hen 3 часть английский 3 класс

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Перевод текста the little red hen 3 часть английский 3 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- Я не хочу помогать тебе делать хлеб. - сказал кот Рэм. Я хочу прыгать. - Я не хочу помогать тебе делать хлеб. - сказал пес Таг. Я хочу бегать. - Я не хочу помогать тебе делать хлеб. - сказала утка Чак. Я хочу плавать - Какая жалость! - сказала курица Джен. Вы поможете мне сделать хлеб? - сказала Джен 3м маленьким цыплятам. - Конечно, мы поможем - они говорят. С удовольствием! Сейчас у курицы Джен есть хлеб.  - Вы хотите поесть хлеб? - спрашивает курицы Джен у своих друзей - Да, я хочу. -  говорит кот Рэм. Я голодный - Конечно, я хочу - говорит пес Таг. Я очень, очень голодный - Да, я хочу. - говорит утка Чак. Я тоже голодный - Но теперь я не хочу давать вам хлеб - говорит курицы Джен коту Рэму, псу Тагу  утке Чаку - Я хочу дать хлеб моим маленьким цыплятам. Они очень, очень хорошие. Они всегда помогают мне.
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