Прочитай. Спиши. Подчеркни слова с удвоенными согласными. 1) Суббота – выходной де??ь. 2) У Анны хорошая коллекция бабочек. 3) Утром принесли телеграмму. 4) Группа ребят из нашего класса побывала в музее.

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Прочитай. Спиши. Подчеркни слова с удвоенными согласными. 1) Суббота – выходной де??ь. 2) У Анны хорошая коллекция бабочек. 3) Утром принесли телеграмму. 4) Группа ребят из нашего класса побывала в музее.

Автор: Гость