Укажи синоним к слову красивый прекрасный Красный красивыестрашный

Русский язык
Укажи синоним к слову красивый прекрасный Красный красивыестрашный
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красивый художественный ,блестящий, картинный, видный ,живописный           прекрасный великолепный,красивый,отличный,хороший                 Красный алый,коралловый,багровый,пурпурный
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