Укажи синоним к слову красивый прекрасный Красный красивыестрашный
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Укажи синоним к слову красивый прекрасный Красный красивыестрашный
Ответ(ы) на вопрос:
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Красивый художественный ,блестящий, картинный, видный ,живописный прекрасный великолепный,красивый,отличный,хороший Красный алый,коралловый,багровый,пурпурный
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