Помогите пожалуйста . Выясните значение слов сконфузиться , гаркнуть , ехидный

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Помогите пожалуйста . Выясните значение слов сконфузиться , гаркнуть , ехидный
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гаркнуть- громко и отрывисто крикнуть, рявкнуть                                           Сконфузиться- смутиться,  прийти в  замешательство                                   Ехидный- отличающийся  злой насмешливостью,  стремлением задеть,  уколоть,  коварный,  хитрый          
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