Помогите пожалуйста . Выясните значение слов сконфузиться , гаркнуть , ехидный
Русский язык
Помогите пожалуйста . Выясните значение слов сконфузиться , гаркнуть , ехидный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гаркнуть- громко и отрывисто крикнуть, рявкнуть Сконфузиться- смутиться, прийти в замешательство Ехидный- отличающийся злой насмешливостью, стремлением задеть, уколоть, коварный, хитрый
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