"В школе растет человек" Выпмши слова, которым автор характертзует школу

Литература
"В школе растет человек" Выпмши слова, которым автор характертзует школу
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Автор: Гость
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Гость:
Это значит что человек учиться позноёт всё новое
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