"В школе растет человек" Выпмши слова, которым автор характертзует школу
Литература
"В школе растет человек" Выпмши слова, которым автор характертзует школу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это значит что человек учиться позноёт всё новое
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Проплясали по снегам снежные метели снегири снеговики песню просвистели. Какие т??т дательные надо почеркнуть?
Математика
Среднее арифметическое трёх чисел равно 8. Первое число в 3,5 раза больше второго, а третье - на 2 больше первого. Найдите эти числа
Другие предметы