Помогите написать соченение " Если б я был мудрецом великим" Срочно 7 класс
Русский язык
Помогите написать соченение " Если б я был мудрецом великим" Срочно 7 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если бы я был Великим Мудрецом, я бы, странствуя по свету, помогал бедным и немощным. Исповедовал и учил бы уму-разуму детей, за которыми не могут следить родители. Пытаося бы разрешать споры и разногласия мирным путем. Старался бы оберегать природу и научить ее любить других. Ну, и как Мудрец, я бы хотел научить людей уважать друг друга. Я бы пытался изменить этот мир к лучшему.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Перевидите пожалуйста, срочно нужно!!! Қайрат, ақыл, жүрек үшеуі өнерлерін айтысып, таласып келіп, ғылымға жүгініпті. Қайрат айтыпты: «Ей, ғылым, ө...
Геометрия
Английский язык