Помогите написать соченение " Если б я был мудрецом великим" Срочно 7 класс

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Помогите написать соченение " Если б я был мудрецом великим" Срочно 7 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если бы я был Великим Мудрецом, я бы, странствуя по свету, помогал бедным и немощным. Исповедовал и учил бы уму-разуму детей, за которыми не могут следить родители. Пытаося бы разрешать споры и разногласия мирным путем. Старался бы оберегать природу и научить ее любить других. Ну, и как Мудрец, я бы хотел научить людей уважать друг друга. Я бы пытался изменить этот мир к лучшему.
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