Помогите написать соченение " Если б я был мудрецом великим" Срочно 7 класс

Гость: Гость:

Если бы я был Великим Мудрецом, я бы, странствуя по свету, помогал бедным и немощным. Исповедовал и учил бы уму-разуму детей, за которыми не могут следить родители. Пытаося бы разрешать споры и разногласия мирным путем. Старался бы оберегать природу и научить ее любить других. Ну, и как Мудрец, я бы хотел научить людей уважать друг друга. Я бы пытался изменить этот мир к лучшему.