Как правление Лжедмитрия 1 отразилось на дальнейшей судьбе России
История
Как правление Лжедмитрия 1 отразилось на дальнейшей судьбе России
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Лжедмитрий обещал всем(крестьяне,холопы,посадские люди) льготы , облегчение налогов . к нему присоединяются такие города , как Моравск, Чернигов, Путивль , Рыльск, Курск, Кромы , присоединяются к нему и запорожские казаки ; на его сторону переходят многие бояре ( те, кто был недоволен по разным причинам правлением Годунова), дворяне. Все они ожидали от нового "царевича" новых земель, крестьян и жалования. Вскоре, после смерти Бориса Годунова вспыхивают восстание в царском войске , оно заявляет поддержке Лжедмитрия. в 1605 году он вступает в Москву , где в следствии восстания был убит сын Бориса Федор Годунов . Дмитрий предпринял некоторые шаги в пользу крестьян и холопов : - дал свободу тем, кто попал в кабальные холопы - освободил на 10 лет от налогов жителей Комарицкой волости НО продолжал крепостную политику. Срок урочных лет продлен с 5 до 5,5-6 лет ; дворяне жаловались землями и крестьянами. Из армии "выбили " крестьян, холопов, посадских людей; распустили казачье войско . Лжедмитрий и его приближенные из русских и поляков расхищали казну.
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