Кто из веток и сучьев на деревьях строят гнёзда а) викуньи б) очковые медведи в) капибары г)анаконды

Биология
Кто из веток и сучьев на деревьях строят гнёзда а) викуньи б) очковые медведи в) капибары г)анаконды
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г) Анаконды........................................
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