Кто из веток и сучьев на деревьях строят гнёзда а) викуньи б) очковые медведи в) капибары г)анаконды

Биология

Кто из веток и сучьев на деревьях строят гнёзда а) викуньи б) очковые медведи в) капибары г)анаконды

Автор: Гость