Прочитайте пословицы.Объясните из смысл. Выпишите словосочетания с сущкствительными в родительном падеже.Подчеркните предлоги
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Прочитайте пословицы.Объясните из смысл. Выпишите словосочетания с сущкствительными в родительном падеже.Подчеркните предлоги
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Человек без родины - соловей без песни. - Смысл этой пословицы в том, что человеку нужна Родина, он в ней нуждается. Ведь соловей прожить без песни не может.Так и человек не может без Родины. Даже, если человек будет жить на чужбине, он все равно будет скучать по родине. 2) Нужно наклониться, чтоб из ручья напиться.- Нужно , постараться что бы вышел толковый результат. 3) Без терпенья нет ученья. - Если нет терпенья то ничего не получиться. 4) Говорить без дела,что на воде писать. - То есть бесполезно. 5) От добра добра не ищут.- Ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным. Задание 2. Словосочетание в родительном падеже: Ч еловек без родины, соловей без песни, напиться из ручья, без терпения нет ученья, говорить без дела, от добра.
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