Номер 8, плиз. Срочно!

Гость: Гость:

Потому что там были - внимание! - 2 равные по численности палаты. то есть, допустим, в одной палате х человек, тогда в двух палатах 2х. всего проголосовало 25 человек, 25/2х получается дробное число, так как 25 на 2 без остатка не делится