На весах лежат4 апельсина масса их одинаковна весы показывают 800 если один апельсин заменить грейпфрутом то весы покажут 1100г какова мосса грейпфрута
Математика
На весах лежат4 апельсина масса их одинаковна весы показывают 800 если один апельсин заменить грейпфрутом то весы покажут 1100г какова мосса грейпфрута
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Узнаем массу апельсина800:4=200(г)2)200*3=600(г)3)1100-600=500(г)Ответ:500 г масса грейфрукта
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