На весах лежат4 апельсина масса их одинаковна весы показывают 800 если один апельсин заменить грейпфрутом то весы покажут 1100г какова мосса грейпфрута

Математика

На весах лежат4 апельсина масса их одинаковна весы показывают 800 если один апельсин заменить грейпфрутом то весы покажут 1100г какова мосса грейпфрута

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