Какую добавить букву к слову беседа,ворона,право,чтобы получились новые слово!
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Какую добавить букву к слову беседа,ворона,право,чтобы получились новые слово!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю что букву К потому, что если её например подставить к слову беседа то получится беседКа, воронКа и т. д. Надеюсь помогла♥
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