Задача из олимпиады 1 класс. Нужно расставить 6 шезлонгов вдоль стен вокруг бассей??а. так чтобы было по 2 у стены.

Математика
Задача из олимпиады 1 класс. Нужно расставить 6 шезлонгов вдоль стен вокруг бассей??а. так чтобы было по 2 у стены.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если стоит в углу, то можно считать, что стоит один у двух стен сразу. Смотри рисунок.
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