Задача из олимпиады 1 класс. Нужно расставить 6 шезлонгов вдоль стен вокруг бассей??а. так чтобы было по 2 у стены.

Математика

Задача из олимпиады 1 класс. Нужно расставить 6 шезлонгов вдоль стен вокруг бассей??а. так чтобы было по 2 у стены.

Автор: Гость