1. Составьте формулу 2-метилбутана, напишите к нему 1 гомолог и 2 изомер, назовите их.

Химия

1. Составьте формулу 2-метилбутана, напишите к нему 1 гомолог и 2 изомер, назовите их.

Автор: Гость