1. Составьте формулу 2-метилбутана, напишите к нему 1 гомолог и 2 изомер, назовите их.
Химия
1. Составьте формулу 2-метилбутана, напишите к нему 1 гомолог и 2 изомер, назовите их.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 - 2-метилбутан Изомеры: СН3-С (СН3)2-СН3 - 2,2-диметилпропан Изомер СН3–(СН2)3–СН3 – н-пентан Гомологи: СН3–СН(СН3)–СН3 – 2-метилпропан СН 3–СН(СН3)–(СН2)2–СН3 – 2-метилпентан.
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