Как записывать модуль
Математика
Как записывать модуль
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Гость:
Модуль записывается две вертикальные черточки | | Если в модуле стоит знак - то знак меняется на плюс тоесть |-32|=|32|
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