Под картофель занято в 5 раз большая площадь, чем под морковью, а всего под картофе??ь и морковь занято 27 га. Какая площадь занята по морковь? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА БЕЗ х

Математика

Под картофель занято в 5 раз большая площадь, чем под морковью, а всего под картофе??ь и морковь занято 27 га. Какая площадь занята по морковь? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА БЕЗ х

Автор: Гость