Под картофель занято в 5 раз большая площадь, чем под морковью, а всего под картофе??ь и морковь занято 27 га. Какая площадь занята по морковь? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА БЕЗ х
Математика
Под картофель занято в 5 раз большая площадь, чем под морковью, а всего под картофе??ь и морковь занято 27 га. Какая площадь занята по морковь? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА БЕЗ х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут без х ни как Примем за х площадь, занятую морковью х+5х=27 6х=27 27:6=4,5(морковь) 4,5*5=22,5 Ответ : морковь 4,5 и 22,5 картофель
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык