Под картофель занято в 5 раз большая площадь, чем под морковью, а всего под картофе??ь и морковь занято 27 га. Какая площадь занята по морковь? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА БЕЗ х

Математика
Под картофель занято в 5 раз большая площадь, чем под морковью, а всего под картофе??ь и морковь занято 27 га. Какая площадь занята по морковь? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА БЕЗ х
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут без х ни как  Примем за х площадь, занятую морковью х+5х=27 6х=27 27:6=4,5(морковь)  4,5*5=22,5 Ответ : морковь 4,5 и 22,5 картофель 
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