Какое утверждение о географических различиях в продолжительности дня и ночи на з??мле верно? а)продолжительность дня на тропиках всегда больше ночи б)самый длинный полярный день наблюдается на южном полярном круг в)самая дли...

География
Какое утверждение о географических различиях в продолжительности дня и ночи на з??мле верно? а)продолжительность дня на тропиках всегда больше ночи б)самый длинный полярный день наблюдается на южном полярном круг в)самая длинная полярная ночь наблюдается на северном полярном круге г)продолжительность дня на экваторе всегда равна ночи
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Гость:
Г)продолжительность дня на экваторе всегда равна ночи
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