Пожалуйста помогите написать мини сообщение на тему что даёт религия людям
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Пожалуйста помогите написать мини сообщение на тему что даёт религия людям
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В независимости от того,какая у человека религия,религия играет большую роль в жизни каждого человека. Религия развивает, воспитывает и учит. Религия есть неотемлемая часть жизни. мы умеем отличать добро от зла, умеем слышать и понимать людей. Вера-сильное чувство. Вера неразрывна с понятием религия.
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