Пожалуйста помогите написать мини сообщение на тему что даёт религия людям

Гость: Гость:

В независимости от того,какая у человека религия,религия играет большую роль в жизни каждого человека. Религия развивает, воспитывает и учит. Религия есть неотемлемая часть жизни. мы умеем отличать добро от зла, умеем слышать и понимать людей. Вера-сильное чувство. Вера неразрывна с понятием религия.