Вынести за скобки общий множитель 1)хy-3x 2)3a-a2 3)6x2 - 3x + 12xy 4)3(x-y)-3(x-y)2 Расклады на м??ожители многочлены 1)x2-6x+9 2)m-n+a(m-n) 3)a2+10a+ab+10b 4)ac+bc-2ad-2bd
Алгебра
Вынести за скобки общий множитель 1)хy-3x 2)3a-a2 3)6x2 - 3x + 12xy 4)3(x-y)-3(x-y)2 Расклады на м??ожители многочлены 1)x2-6x+9 2)m-n+a(m-n) 3)a2+10a+ab+10b 4)ac+bc-2ad-2bd
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) x(y-3) 2)a(3-2)=a 3)3x(2-1+4y) 4)(x-y)(3-3*2)
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