Вынести за скобки общий множитель 1)хy-3x 2)3a-a2 3)6x2 - 3x + 12xy 4)3(x-y)-3(x-y)2 Расклады на м??ожители многочлены 1)x2-6x+9 2)m-n+a(m-n) 3)a2+10a+ab+10b 4)ac+bc-2ad-2bd

Алгебра
Вынести за скобки общий множитель 1)хy-3x 2)3a-a2 3)6x2 - 3x + 12xy 4)3(x-y)-3(x-y)2 Расклады на м??ожители многочлены 1)x2-6x+9 2)m-n+a(m-n) 3)a2+10a+ab+10b 4)ac+bc-2ad-2bd
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) x(y-3) 2)a(3-2)=a 3)3x(2-1+4y) 4)(x-y)(3-3*2)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Составь выражение и Найди их значения | 8•7|7•7|6•7|7•9|
Ответить
Математика
На весах лежат4 апельсина масса их одинаковна весы показывают 800 если один апельсин заменить грейпфрутом то весы покажут 1100г какова мосса грей...
Ответить
Алгебра
Решите 1 вариант пожалуйста
Ответить
Физика
Чему равен дельта пи??
Ответить
Другие предметы
Что такое тепло удар короткий рассказ плиз помогите
Ответить