Тип строения листа вишни
Биология
Тип строения листа вишни
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Лист: Простые Сетчатое жилкование ,перистое Мутовчатое расположение
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