Тип строения листа вишни

Биология
Тип строения листа вишни
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лист: Простые Сетчатое жилкование ,перистое Мутовчатое расположение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Номер 8, плиз. Срочно!
Ответить
Алгебра
Вынести за скобки общий множитель 1)хy-3x 2)3a-a2 3)6x2 - 3x + 12xy 4)3(x-y)-3(x-y)2 Расклады на м??ожители многочлены 1)x2-6x+9 2)m-...
Ответить
Математика
Составь выражение и Найди их значения | 8•7|7•7|6•7|7•9|
Ответить
Математика
На весах лежат4 апельсина масса их одинаковна весы показывают 800 если один апельсин заменить грейпфрутом то весы покажут 1100г какова мосса грей...
Ответить
Алгебра
Решите 1 вариант пожалуйста
Ответить