Перевести на английский (b,c) срочно

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Перевести на английский (b,c) срочно
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Гость:
Хотела инглишом блеснуть, а не получилось!)))
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