Проплясали по снегам снежные метели снегири снеговики песню просвистели. Какие т??т дательные надо почеркнуть?
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Проплясали по снегам снежные метели снегири снеговики песню просвистели. Какие т??т дательные надо почеркнуть?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Снегам,метели,дательного падежа
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