Решите пж очен надо. ты взяль с друга 100 рублей и потерял потом из другого друга взял 50 рублей за 30рублей купил марожени и оставшийся 20 руб ты по 10 руб дал друзям у одного 90 руб долг остался у другого 40 руб 90+40 =130 +3...
Математика
Решите пж очен надо. ты взяль с друга 100 рублей и потерял потом из другого друга взял 50 рублей за 30рублей купил марожени и оставшийся 20 руб ты по 10 руб дал друзям у одного 90 руб долг остался у другого 40 руб 90+40 =130 +30руб марожен равно 160 руб 10рубл от куда пришел решите пж у меня немножка проблема с русски
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
не надо было считать цену двух шоколадок. они входят в итак в сумму 120 руб, и + эти 30 руб которые отдала. вот тебе и 150
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