Решите пж очен надо. ты взяль с друга 100 рублей и потерял потом из другого друга взял 50 рублей за 30рублей купил марожени и оставшийся 20 руб ты по 10 руб дал друзям у одного 90 руб долг остался у другого 40 руб 90+40 =130 +3...

Математика

Решите пж очен надо. ты взяль с друга 100 рублей и потерял потом из другого друга взял 50 рублей за 30рублей купил марожени и оставшийся 20 руб ты по 10 руб дал друзям у одного 90 руб долг остался у другого 40 руб 90+40 =130 +30руб марожен равно 160 руб 10рубл от куда пришел решите пж у меня немножка проблема с русски

Автор: Гость