В отелье было два куска портьевой ткани в одном куске 3м56см а в другом на 16м57 см больше поставьте вопрос так что бы щадача решалась двумя лействиями
Математика
В отелье было два куска портьевой ткани в одном куске 3м56см а в другом на 16м57 см больше поставьте вопрос так что бы щадача решалась двумя лействиями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколько см ткани взяли в ателье ?
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