В отелье было два куска портьевой ткани в одном куске 3м56см а в другом на 16м57 см больше поставьте вопрос так что бы щадача решалась двумя лействиями

Математика

В отелье было два куска портьевой ткани в одном куске 3м56см а в другом на 16м57 см больше поставьте вопрос так что бы щадача решалась двумя лействиями

Автор: Гость