Что объединяло империю К.В., Византийскую империю и Арабский халифат?

История
Что объединяло империю К.В., Византийскую империю и Арабский халифат?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ряд военных конфликтов.
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