В прямоугольнике абсд проведена диагональ ас. Известно что угол бас в 2 раза больш?? чем угол асб. Чему равны эти углы

Геометрия

В прямоугольнике абсд проведена диагональ ас. Известно что угол бас в 2 раза больш?? чем угол асб. Чему равны эти углы

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