Мотоцеклист имеет скорость 10 м/с, ускорение 0,5. Какую скорость приобретет через 20 секунд.

Физика
Мотоцеклист имеет скорость 10 м/с, ускорение 0,5. Какую скорость приобретет через 20 секунд.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V0=10м/с a=0,5м/с^2 t=20 v=? v=v0+at=10+0,5×20=10+10=20м/с
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