Укажи неверное продолжение предложения а)жена Осилила б) мать гора в)богиня пло??ородия,воды ветра семейной верности г) покровительница женщин и их красоты

История

Укажи неверное продолжение предложения а)жена Осилила б) мать гора в)богиня пло??ородия,воды ветра семейной верности г) покровительница женщин и их красоты

Автор: Гость