Загадка крупное копытное домашнее животное

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Загадка крупное копытное домашнее животное
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лошадь, корова, бык, жеребёнок, телёнок
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