Как найти географические координаты
География
Как найти географические координаты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По меридианам и параллелям. Меридианы- линия соед. полюса. Параллели - линии параллельно экватору . Нужно взять физическую карту мира(или страны где находиться нужный вам объек).
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