Помогите, срочно решить!!!!!! 1.Техническое устройство выйдет из строя, если откажу?? не менее двух их трех независимо работающих элементов. Вероятности отказов 1-го, 2-го, 3-го элементов соответственно равно 0.2;0,4;0,3, како...

Математика

Помогите, срочно решить!!!!!! 1.Техническое устройство выйдет из строя, если откажу?? не менее двух их трех независимо работающих элементов. Вероятности отказов 1-го, 2-го, 3-го элементов соответственно равно 0.2;0,4;0,3, какова вероятность того, что устройство отказало? 2.В первой корзине 2 голубы и 6 красных шаров, во второй- 4 голубых и 2 красных. Из первой корзины наудачу переложили 2 шара во вторую, после чего из второй корзины наудачу достали один шар. Какова вероятность, что шар голубой? Предположим, что шар, взятый из корзины, оказался голубым. Какова вероятность того, что из первой корзины во вторую были переложены 2 голубых шара?

Автор: Гость