Какими путями Генрих IV добился примирения католиков и гугенотов ????

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Генрих IV ввел Нантский эдикт, в котором было указано, что всем людям, придерживающимся названной религии, можно продолжать исповедовать её во всех городах и подчиненных им местах, где она была введена.Так же он сделал так, чтобы не было никакого различия в отношении названной религии при приеме учеников в университеты, школы, и т.п. Это лишь несколько пунктов из Нантского эдикта. Именно благодаря этому эдикту, введенному Генрихом IV в 1598г., гугеноты стали иметь равные права с католиками, и это несколько упростило жизнь всем. Но если разобраться получше, то на самом деле он не добился примирения, а просто заключил временное перемирие.