ПОМОГИТЕ СРОЧНО (с переводом)

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ПОМОГИТЕ СРОЧНО (с переводом)
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6. Achieved success 1. Implemented methods 5. Related company
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