Помогите срочно! Упр 553

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Помогите срочно! Упр 553
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Автор: Гость
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Гость:
Множ.число Р.п.: с крыш, около дач,много задач, нет передач,нет училищ,из-за туч. Женский род: длинная речь, густая рожь, наша молодёжь.
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