Помогите❗ Срочно❗ Задание 7. Определите, к каким частям речи относятся слова с числовым значением. Пятерка, пятерня, пятак, пятиэтажный, пятый, пятимиллионный, пятьдесят; тройка, троиться, тройня, тройной, трехбалльный, трет...

Русский язык
Помогите❗ Срочно❗ Задание 7. Определите, к каким частям речи относятся слова с числовым значением. Пятерка, пятерня, пятак, пятиэтажный, пятый, пятимиллионный, пятьдесят; тройка, троиться, тройня, тройной, трехбалльный, третий.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ну... может быть числительные!
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