Помогите срочно. задания по огэ

Гость: Гость:

2,4,6 знай,такие задания делаешь не от знаний(даже если ты знаешь что растение растет такой то высоты и в таких то условия,крч не важно) у тебя дан рисунок и именно по рисунку смотришь. там именно под пунктами 2,4,6 описывается картинка,вся остальная информация взята из неоткуда(ты же с картинки не поймешь,что растение под метр,или что у растения такие то цветки(которых на рисунке нет)). просто смотри по картинке и все.*я сдавала биологию,немного помощи))*