Напишите эссе на тему царь Соломон

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Царь Соломон. Жизнеописание, мифы и легенды. Царь Соломон (Шломо) - сын царя Давида и Вирсавии (Бат-Шевы), третий иудейский царь. Период его правления (приблизительно 967-928 года до н.э.) считается периодом наибольшего рассвета и процветания объединенного Израильского царства. В 967-965 годах до н.э. Соломон, по видимому, правил вместе с царем Давидом и уже после его смерти стал единоличным правителем. Давид обещал престол сыну своей любимой жены Вирсавии - Соломону, да и пророк Натан (Нафан) уже при рождении Соломона выделил его среди других сыновей Давида и счел его достойным милости Всевышнего. Старший сын Давида - Адония, зная об этом обещании Давида, попытался еще при жизни отца захватить власть, но его план не исполнился, так как пророк Натан и Вирсавия убедили Давида поторопиться с помазанием Соломона на царство. Царь Давид не стал наказывать Адонию и взял клятву с Соломона, что он не сделает ничего худого брату, при условии, что тот не будет претендовать на престол Соломона. После смерти Давида Адония обратился к Вирсавии с просьбой о женитьбе на Авишаг (прислужнице царя Давида в конце его жизни). Соломон усмотрел в этом притязания Адонии на его престол, так как, по обычаю, право на престол имеет тот, кому достается жена или наложница царя, и приказал убить Адонию. Царь Соломон славился своей мудростью, ему покорялись звери, птицы и духи. Однажды ночью, Бог явился Соломону во сне и обещал исполнить любое его желание. Соломон просит: "Даруй же рабу Твоему сердце разумное, чтобы судить народ Твой и различать, что добро и что зло". "И сказал ему Бог: за то, что ты просил этого и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтоб уметь судить, - вот, Я сделаю по слову твоему: вот, Я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе; и то, чего ты не просил, Я даю тебе, и богатство и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои; и если будешь ходить путем Моим, сохраняя уставы Мои и заповеди Мои, как ходил отец твой Давид, Я продолжу и дни твои". (Книга Царств). Царь Соломон был мирным правителем и за время его правления (он правил 40 лет) не было ни одной большой войны. Ему в наследство досталось большое и сильное государство и он должен был поддерживать и укреплять его. В начале своего царствования он взял в жены дочь египетского фараона, тем самым укрепив южные границы своего государства. Впоследствии он неоднократно брал себе в жены женщин других народов для поддержания добрососедских отношений с соседними государствами (гарем Соломона насчитывал 700 жен и 300 наложниц). Царь Соломон был хорошим дипломатом, строителем и торговцем. Он превратил земледельческую страну в сильное, экономически развитое государство, имевшее большое влияние на международной арене. Он отстроил и укрепил Иерусалим и другие города своего царства, возвел Первый Иерусалимский Храм, впервые ввел в еврейскую армию конницу и колесницы, построил торговый флот, развивал ремесла и всячески поддерживал торговлю с другими странами. Третий царь Израиля - Соломон Соломон окружил свое правление роскошью и богатством "и сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным с простыми камнями". Послы из самых разных стран прибывали в Иерусалим для заключения мира и торговых соглашений с Израилем и привозили богатые дары. Но во время своего царствования Соломон допускал и ошибки, которые привели к распаду государства после его смерти. Грандиозные строительства и быстрое экономическое развитие требовали рабочей силы "и обложил царь Соломон повинностью весь Израиль; повинность же состояла в тридцати тысячах человек." Соломон разделил страну на 12 налоговых округов, обязав их содержать царский двор и армию. Колено Иуды, из которого происходили Соломон и Давид, было освобождено от налогов, что вызывало недовольство у представителеей.