ПОМОГИТЕ НОМЕР 5 !!!!!! У МЕНЯ ПРОБЛЕМЫ С АНГЛИЙСКИМ!!!! КТО РАЗБИРАЕТСЯ ПОМОГИТЕ!!!!! ЗА РАНЕЕ СПАСИБО!!!

Английский язык
ПОМОГИТЕ НОМЕР 5 !!!!!! У МЕНЯ ПРОБЛЕМЫ С АНГЛИЙСКИМ!!!! КТО РАЗБИРАЕТСЯ ПОМОГИТЕ!!!!! ЗА РАНЕЕ СПАСИБО!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. are 2. hasn't 3. Have you 4. is 5. doesn't 6. plays 7. do you watch 8. usually watch Все просто!)))
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