ПОМОГИТЕ НОМЕР 5 !!!!!! У МЕНЯ ПРОБЛЕМЫ С АНГЛИЙСКИМ!!!! КТО РАЗБИРАЕТСЯ ПОМОГИТЕ!!!!! ЗА РАНЕЕ СПАСИБО!!!

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ПОМОГИТЕ НОМЕР 5 !!!!!! У МЕНЯ ПРОБЛЕМЫ С АНГЛИЙСКИМ!!!! КТО РАЗБИРАЕТСЯ ПОМОГИТЕ!!!!! ЗА РАНЕЕ СПАСИБО!!!

Автор: Гость