Репортаж на тему родной город, Я живу в ясиноватой
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Репортаж на тему родной город, Я живу в ясиноватой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ой я там не живу,но он красивый и очень хороший город...там можно хорошо погулять с друзьями
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