При каком значении параметра p система уравнений x^2+y^2=6 и y-x^2=p имеет одно решение

Гость: Гость:

X^2+y^2=6 это окружность с цетром в начале координат; радиус=кор(6); график y-x^2=p; y=x^2+p -парабола; для 1 решения нужно такое число p при котором окружность пересекается с вершиной параболы 1 раз; т.е надо параболу сдвинуть по оу на радиус окружности; значит p=радиусу окружности; p=кор(6);Ответ: p=кор(6)