С какими океанами граничит северно ледовитым океаном

География
С какими океанами граничит северно ледовитым океаном
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Гость:
С Антлантическим и Тихий
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