Велосипедист за перші 10 с проїхав 40 м,за наступні 20 с -200 м і за останні 10 с-80 м.Знайд??ть середню швидкість велосипедиста
Алгебра
Велосипедист за перші 10 с проїхав 40 м,за наступні 20 с -200 м і за останні 10 с-80 м.Знайд??ть середню швидкість велосипедиста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V1=40/10=4м/с v2=200/20=10 м/с v3=80/10=8 м/с vср=(v1+v2+v3)/3=(4+10+8)/3=7 1/3м/с
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