Велосипедист за перші 10 с проїхав 40 м,за наступні 20 с -200 м і за останні 10 с-80 м.Знайд??ть середню швидкість велосипедиста

Алгебра

Велосипедист за перші 10 с проїхав 40 м,за наступні 20 с -200 м і за останні 10 с-80 м.Знайд??ть середню швидкість велосипедиста

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