Пословица. Не ищи ночью там где днем ничего не сыщешь. Помогите, пожалуйста найт?? значение этой пословицы.
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Пословица. Не ищи ночью там где днем ничего не сыщешь. Помогите, пожалуйста найт?? значение этой пословицы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это значит что ночью темно и даже днём не сыщешь то ночью и подавно не найдёшь
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